Busto Arsizio giudice di pace lumaca | primo grado in nove anni

A Busto Arsizio, un giudice di pace ha impiegato nove anni per emettere una sentenza di primo grado, causando ritardi nelle pratiche legali. La causa principale è stata la carenza di personale e l’eccessivo carico di lavoro, che hanno rallentato l’attività giudiziaria. Durante questo lungo periodo, molte parti coinvolte hanno dovuto attendere una risposta definitiva, creando tensioni e insicurezze. La situazione mette in evidenza le difficoltà del sistema giudiziario locale a gestire i numerosi procedimenti pendenti. La sentenza è arrivata solo questa settimana.

Busto Arsizio (Varese), 19 febbraio 2026 – Nove anni. Non per arrivare in Cassazione, né per una sentenza definitiva. Ma per attendere, invano, un semplice giudizio di primo grado davanti al giudice di pace. La giustizia lumaca è costata una condanna al ministero della Giustizia per violazione del termine ragionevole di durata del processo. A certificare il sistema inceppato è stata la Corte d'Appello civile di Milano, che ha accolto il ricorso presentato dall' avvocato Salvatore D'Angelo per conto di ItaliaRimborso, società che assiste passeggeri vittime di disservizi aerei. Il caso nasce da due azioni civili contro la compagnia Neos per un volo Cancun–Roma Fiumicino del giugno 2019 arrivato in ritardo, con richiesta di risarcimento prevista dalla normativa europea.