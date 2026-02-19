Bullismo | meglio conoscerlo per difendersi

L'incontro sul bullismo, organizzato nelle scuole, si è reso necessario dopo l’aumento di episodi di violenza tra gli studenti. Durante l’evento, i ragazzi hanno ascoltato testimonianze di vittime e hanno imparato come riconoscere segnali di maltrattamenti. Gli esperti hanno spiegato anche le differenze tra bullismo tradizionale e cyberbullismo, offrendo consigli pratici per difendersi. La discussione ha coinvolto attivamente gli studenti, che hanno posto domande e condiviso le proprie esperienze. La partecipazione è stata molto alta, dimostrando il bisogno di confrontarsi su questo problema.

Gli alunni hanno partecipato a un incontro molto significativo dedicato al tema del bullismo e del cyberbullismo. Ospite è stata Giordana Bonacina, docente ed esperta di queste problematiche, che ha guidato i ragazzi in una lezione coinvolgente e ricca di spunti di riflessione. Durante l’incontro, Giordana ha spiegato che il mondo della rete non è sempre ciò che sembra. Dietro un profilo social, infatti, non si nascondono solo amici o coetanei, ma talvolta persone con cattive intenzioni. Alcuni utilizzano i social per rubare dati personali, altri per conoscere abitudini, orari e luoghi di residenza, mentre altri ancora cercano di ottenere foto o video privati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

