Bufera per la richiesta del Csm | vogliono un aumento degli stipendi

Il Csm ha inviato una lettera al ministero della Giustizia chiedendo un aumento degli stipendi per oltre quaranta membri. La richiesta, arrivata il 16 febbraio, ha scatenato polemiche e discussioni tra i magistrati. La decisione si è resa necessaria dopo anni di salari stagnanti, mentre le spese di vita crescevano. La lettera è stata consegnata proprio nel giorno in cui il Presidente Mattarella visitava il Palazzo di Giustizia, segnando un momento di tensione tra le istituzioni. La richiesta rimane al centro del dibattito pubblico.

Il 16 febbraio è una giornata importante per il Consiglio Superiore della Magistratura. Non solo perché arriva in visita dopo undici anni il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma soprattutto perché sarebbe stata «indirizzata agli uffici competenti del ministero della Giustizia una missiva per chiedere l'adeguamento delle retribuzioni per più di quaranta componenti». A denunciarlo Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia che spiega come tale provvedimento riguarderebbe la componente togata e non. «Certamente - spiega il parlamentare azzurro - la richiesta sarà in linea con quanto è avvenuto anche altrove, ma sorprende il tempismo con cui alcune decine di magistrati, tra cui anche il primo Presidente della Cassazione, chiedano un aumento di retribuzione.

