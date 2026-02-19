Brutta sconfitta per Jannik Sinner a Doha | Jakub Mensik elimina il n2 ai quarti

Jannik Sinner ha subito una sconfitta al torneo di Doha, dove Jakub Mensik lo ha eliminato ai quarti di finale. La vittoria dell’avversario, sconosciuto ai più, ha sorpreso molti appassionati. Sinner ha mostrato segnali di insicurezza durante l’incontro e ha commesso alcuni errori gratuiti che hanno facilitato il successo di Mensik. La sua stagione non inizia nel modo migliore, e questa sconfitta si aggiunge alle difficoltà già vissute negli ultimi mesi. Ora il tennista altoatesino si prepara per il prossimo impegno.

Continua l’inizio di stagione titubante di Jannik Sinner. Dopo l’eliminazione in semifinale agli Australian Open, per l’altoatesino arriva il ko ai quarti di finale nell’ATP 500 di Doh a. Il numero 2 del mondo, infatti, è stato battuto dal ceco Jakub Mensik in tre set con il punteggio di 7-6 2-6 6-3 dopo due ore e undici minuti di gioco. Decisamente una vittoria importante per Mensik, che lo scorso anno aveva vinto il Masters 1000 di Miami e che poi non era riuscito a confermarsi sempre ai quei livelli complici molti problemi fisici. Sinner è apparso decisamente nervoso durante il match. Non sono bastati sei ace contro gli undici dell’avversario, con Jannik che ha vinto il 72% dei punti con la prima ed il 64% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Brutta sconfitta per Jannik Sinner a Doha: Jakub Mensik elimina il n.2 ai quarti

ATP Doha 2026, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ai quarti di finale. Jakub Mensik sulla strada dell’azzurroCarlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno conquistato i quarti di finale all’ATP di Doha 2026, dopo aver superato i rispettivi avversari negli ottavi.

Sinner riparte da Doha, ai quarti incontra Jakub MenšíkJannik Sinner si prepara a tornare in campo a Doha, dove affronta i quarti di finale contro Jakub Menšík.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.