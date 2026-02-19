Bruce Springsteen ha annunciato un nuovo tour, chiamato Land of Hope and Dreams, per protestare contro le politiche di Trump. La sua band, la E Street Band, partirà in giro per gli Stati Uniti per due mesi, toccando venti città diverse. Il cantante ha spiegato che il tour vuole mostrare il suo sostegno ai valori di giustizia sociale e libertà. La prima data è prevista tra pochi giorni, e i fan sono già in fermento per assistere allo spettacolo. La tournée rappresenta una risposta diretta alle scelte politiche attuali.

Bruce Springsteen torna on the road contro la politica di Trump. Il Boss ha annunciato una nuova tranche del tour Land of Hope and Dreams che con la E Street Band lo porterà in giro per gli Stati Uniti per due mesi con 20 tappe. Al via il 31 marzo proprio da Minneapolis, città delle proteste anti Ice e dove gli agenti dell’immigrazione il mese scorso hanno ucciso i due civili Alex Pretti e Renée Good. "Viviamo in un periodo buio, pericoloso e inquietante – è l’invito di Bruce al pubblico – ma non disperate, la cavalleria sta arrivando. Suoneremo nella vostra città in difesa e onore della democrazia americana, della libertà, della Costituzione e del nostro sacro sogno americano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bruce in tour: "Sta arrivando la cavalleria"

Springsteen annuncia un tour Usa da marzo: “Arriva la cavalleria a difesa della democrazia americana”Bruce Springsteen ha comunicato un nuovo tour negli Stati Uniti, portando la sua musica in giro per il paese a partire da marzo.

