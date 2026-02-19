Cesare De Stefano ha annunciato un nuovo progetto legato a Nuvola Zero, evidenziando come brevetti e processi industriali siano al centro dello sviluppo del food tech italiano. La crescita di investimenti e aziende innovative porta a un aumento della tutela delle idee e delle tecnologie. Le imprese del settore puntano a rafforzare la proprietà intellettuale, migliorando la competitività sul mercato internazionale. La sfida consiste nel valorizzare meglio gli asset immateriali per sostenere la crescita futura delle aziende alimentari. Questa fase segna un cambio di passo per il settore.

Nel food tech italiano cresce l’attenzione verso la qualità degli asset immateriali e la loro incidenza sul valore industriale delle imprese. Parliamo di un comparto che negli ultimi anni ha visto una forte proliferazione di brand e prodotti, in cui il tema della proprietà intellettuale sta diventando uno dei principali elementi di selezione, soprattutto per le aziende che puntano a una crescita strutturata e a un dialogo stabile con la finanza. Nuvola Zero, società fondata dall’imprenditore Cesare De Stefano nel 2019, ha costruito il proprio sviluppo su un impianto industriale basato su processi produttivi brevettati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

