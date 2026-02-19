Brevetti capitale e processi industriali il food tech entra in una nuova fase Cesare De Stefano e il caso Nuvola Zero
Cesare De Stefano ha annunciato un nuovo progetto legato a Nuvola Zero, evidenziando come brevetti e processi industriali siano al centro dello sviluppo del food tech italiano. La crescita di investimenti e aziende innovative porta a un aumento della tutela delle idee e delle tecnologie. Le imprese del settore puntano a rafforzare la proprietà intellettuale, migliorando la competitività sul mercato internazionale. La sfida consiste nel valorizzare meglio gli asset immateriali per sostenere la crescita futura delle aziende alimentari. Questa fase segna un cambio di passo per il settore.
Nel food tech italiano cresce l’attenzione verso la qualità degli asset immateriali e la loro incidenza sul valore industriale delle imprese. Parliamo di un comparto che negli ultimi anni ha visto una forte proliferazione di brand e prodotti, in cui il tema della proprietà intellettuale sta diventando uno dei principali elementi di selezione, soprattutto per le aziende che puntano a una crescita strutturata e a un dialogo stabile con la finanza. Nuvola Zero, società fondata dall’imprenditore Cesare De Stefano nel 2019, ha costruito il proprio sviluppo su un impianto industriale basato su processi produttivi brevettati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Prima Assicurazioni entra nel Gruppo AXA: una nuova fase per l’insurtech italianaPrima Assicurazioni si unisce al Gruppo AXA, segnando un nuovo capitolo per l’insurtech italiana.
Leonardo Maria Del Vecchio entra nel capitale de “il Giornale”: a lui una quota del 30%Leonardo Maria Del Vecchio acquisisce una quota del 30% de “Il Giornale”, segnando un importante passo nel panorama editoriale italiano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Brevetti, capitale e processi industriali, il food tech entra in una nuova fase. Cesare De Stefano e il caso Nuvola Zero; L’Italia sul podio dei brevetti green in Ue, la competitività delle imprese passa dalla sostenibilità; Studio Competitivi perché sostenibili: Italia tra i primi Paesi europei per brevetti green; Brevetti green, l'innovazione che rende più competitivi.
Brevetti, capitale e processi industriali, il food tech entra in una nuova fase. Cesare De Stefano e il caso Nuvola ZeroNel food tech italiano cresce l’attenzione verso la qualità degli asset immateriali e la loro incidenza sul valore industriale delle imprese. Parliamo di un comparto che negli ultimi anni ha visto una ... lavocedigenova.it
Report: Italia tra i primi tre Paesi europei per numero di brevetti greenL’Italia si colloca tra i primi tre Paesi europei per numero di brevetti green ed è terza anche per quota di imprese con brevetti sul totale delle imprese (16,5 ogni 1.000 imprese), dopo Germania (21, ... adnkronos.com
Brevetti, capitale e processi industriali, il food tech entra in una nuova fase. Cesare De Stefano e il caso Nuvola Zero x.com
’ … Dal 13 al 18 febbraio scatta la promo Nuvola Zero Days: -30% ® Perché l’amore è fatto di piccoli gesti… un morso in più un facebook