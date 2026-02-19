Brescia-Roma 3-0 | le leonesse conquistano la vetta con la dodicesima vittoria consecutiva

Brescia ha vinto contro Roma per 3-0, portando a casa la dodicesima vittoria consecutiva. La causa principale è stata la forte pressione delle leonesse in ogni set, che hanno dominato con attacchi precisi e battute efficaci. La squadra di casa ha mostrato grande determinazione fin dall’inizio, sfruttando anche gli errori delle avversarie. La vittoria permette alle bresciane di salire in vetta alla classifica della Pool Promozione, mantenendo un ritmo impressionante. La partita si è giocata davanti a un pubblico molto presente nel palazzetto.

Nel contesto della Pool Promozione, la capolista Brescia affronta Roma Volley in una sfida che mette in luce aggressività, compattezza e una gestione puntuale del matches. La squadra guidata da Solforati conferma la leadership con una prestazione collettiva consolidata da esperienze individuali decisive, ottenendo una vittoria netta in tre set e mantenendo la vetta della classifica. Nel primo set, l'avvio è stato segnato da una fase di consolidamento del forcing romano, con punti importanti di Bosso e Perovic. Brescia ha trovato progressivamente fiducia e ha rimontato dall'inizio dell'incontro, consolidando il punteggio e chiudendo il parziale a 25-22.