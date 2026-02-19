brasiliano condannato a 6 mesi di lavoro per aver diffamato giletti

Un brasiliano è stato condannato a sei mesi di lavoro dopo aver pubblicato commenti diffamatori su Massimo Giletti sui social nel 2021. La decisione arriva dopo la denuncia dello stesso conduttore televisivo, che ha accusato l’uomo di aver diffuso accuse false e offensive. L’uomo aveva scritto messaggi pesanti sulla sua pagina, mettendo in dubbio la professionalità di Giletti e diffondendo informazioni infondate. La sentenza stabilisce che le parole offensive non possono passare inosservate, anche online. La vicenda si è conclusa con questa condanna definitiva.

Dopo la denuncia di Massimo Giletti, il Brasiliano è stato condannato per le dure affermazioni fatte sui suoi social nel 2021 Massimiliano Minnocci, meglio conosciuto sui social come il Brasiliano, è stato condannato a sei mesi di lavori socialmente utili e a pagare una multa di 7000 euro. Ciò a seguito della denuncia di Massimo Giletti che lo aveva denunciato nel 2021 dopo le sue frasi usate sui suoi canali Youtube e Telegram. I giudici del Tribunale di Roma hanno stabilito che le dichiarazioni diffuse dall’influencer hanno oltrepassato il perimetro della critica, trasformandosi in un attacco diretto e lesivo della reputazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

