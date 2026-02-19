Brasile Turchia e Libano passando prima o dopo da Lampedusa | Prevost come Bergoglio

Il viaggio di Leone XIV in Italia ha scatenato molte discussioni, ricordando le visite di figure come Prevost, Bergoglio e altri leader mondiali. La visita, prevista per sabato 4 luglio, si svolge a Lampedusa, un punto di frontiera tra Europa e Africa. Il Papa si recherà sull’isola per incontrare i migranti e sottolineare la crisi umanitaria. La scelta di Lampedusa, simbolo delle rotte migratorie, rende questa visita un messaggio diretto alle autorità e ai cittadini. La data ufficiale è stata annunciata dopo mesi di attesa e speranze.

Sabato 4 luglio. Annunciato il giorno della visita del pontefice Leone XIV a Lampedusa. Dopo mesi d'attesa - da quel 12 settembre quando, invocando la riconciliazione contro la globalizzazione dell'impotenza, disse: "Verrò presto a Lampedusa" - adesso c'è una data certa. Non quella della festa della Madonna di Porto Salvo (il 22 settembre) di cui tanto s'era parlato nei giorni successivi alla video comunicazione del papa. Ma il prossimo 4 luglio. Numeri, parole, decisioni: Robert Francis Prevost come Jorge Mario Bergoglio. o quasi. Papa Francesco, eletto il 13 marzo del 2013, si è recato a Lampedusa il successivo otto luglio: 117 giorni (neanche 4 mesi) dopo essere diventato pontefice.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Papa in viaggio verso Turchia e Libano Leggi anche: Papa Leone vola in Turchia e Libano. La mazza da baseball portafortuna e la battuta sul Conclave: «Forse mi son perso qualcosa…» – Il video Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Leone XIV in Turchia e Libano, il primo viaggio del pontificato nel cuore delle tensioni del Medio OrienteMolti discorsi, nel viaggio in Turchia e Libano, tutti in inglese. È la prima volta a memoria di giornalisti (e non solo) che in un viaggio apostolico il Papa non utilizzerà mai, in occasioni ... ilsole24ore.com Il Papa andrà in Libano. A fine novembre il primo viaggio di Leone XIV: Per portare un messaggio di paceIl Papa ha spiegato che, per il primo viaggio, ha scelto la Turchia per i 1700 anni del Concilio di Nicea e il Libano per la possibilità di annunciare di nuovo il messaggio di pace in Medio Oriente ... quotidiano.net