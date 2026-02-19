Brann-Bologna i rossoblù cercano gli ottavi in Europa dopo 27 anni | il pronostico

Brann ha sconfitto il Bologna nella prima partita dei playoff di Europa League, causando un ritorno difficile per i rossoblù. La squadra italiana, allenata da Italiano, ha perso con un punteggio di 2-0 in Norvegia, complicando la possibilità di superare il turno dopo 27 anni. I padroni di casa hanno dominato il match, mettendo sotto pressione la difesa italiana fin dai primi minuti. La sfida di ritorno si giocherà tra una settimana, lasciando il Bologna con poche chance di qualificazione.

Gara di andata dei playoff di Europa League in Norvegia per la squadra di Italiano, favorita dei bookie per il passaggio del turno Sono ventisette anni che il Bologna non entra negli ottavi di finale di una coppa internazionale. La grande occasione, adesso, è rappresentata dalla sfida dei playoff con il Brann che permetterà alla squadra vincente di entrare nel tabellone principale di Europa League. Scopriamo pronostico e quote di Brann-Bologna in programma giovedì 19 febbraio alle ore 18,45. Il Bologna è costretto ad affrontare questa doppia sfida dei play off perché si è classificata al decimo posto nel maxi girone di qualificazione: sarebbe servito l'ottavo per entrare nel tabellone principale come ha fatto la Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bologna, un’Europa dolceamara. Rowe, Orso, Pobega: tris al Maccabi. Ma non basta per gli ottavi diretti. Agli spareggi con Brann o ZagabriaIl Bologna pensa di aver fatto abbastanza per passare agli ottavi di Europa League, ma alla fine non basta.

