Brann Bologna 0-1 LIVE | la sblocca Castro!

Castro sblocca il risultato con un gol decisivo durante la partita tra Brann Bologna, che si è conclusa 1-0. La causa della vittoria è stata la sua conclusione precisa al minuto 75, che ha superato il portiere avversario. La squadra italiana ha mostrato un buon ritmo, ma ha faticato a trovare il gol fino alla rete di Castro. La partita si è tenuta in Norvegia, davanti a circa 5.000 tifosi locali, e ha segnato un passaggio importante per il cammino europeo del Bologna. I giocatori si preparano ora alla prossima sfida.

