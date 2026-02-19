Brann Bologna 0-0 LIVE | al via la sfida dei playoff di Europa League!

Il match tra Brann e Bologna si è concluso senza gol, a causa di una difesa solida di entrambe le squadre. La partita, valida per i playoff di Europa League 2025-2026, ha visto i rossoblù cercare con insistenza la rete, ma senza successo. I norvegesi hanno mostrato una buona organizzazione difensiva, impedendo agli avversari di trovare spazi. La sfida di ritorno si avvicina e promette ancora emozioni, mentre i tifosi attendono di scoprire quale squadra avanzerà nel torneo.

