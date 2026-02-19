A Bormio, una piccola tribuna improvvisata attira l’attenzione di chi passa per strada: si trova accanto alla zona ufficiale delle Olimpiadi, ma non è segnata sulle mappe del comitato organizzatore. La causa di questa presenza non ufficiale risulta dal tentativo di alcuni tifosi di avvicinarsi alle competizioni, senza aver acquistato biglietti. La tribuna, montata con materiali di fortuna, permette di assistere alle gare da una posizione privilegiata, ma senza autorizzazione. La scena si ripete da giorni, creando curiosità tra i residenti.

C’è una piccola tribuna parallela a quella ufficiale, ma non compare sulle mappe del comitato organizzatore delle Olimpiadi. È un tratto di strada, poco sopra la zona d’arrivo della Stelvio, la pista simbolo delle gare maschili di sci alpino a Bormio. Da lì, tra ombrelli, ringhiere e balconi, una settantina di persone si godono lo spettacolo olimpico senza biglietto. Ne scrive Rmc Sport “Si vede la partenza, si vede l’arrivo e si vede il resto sullo schermo. Tutto senza pagare. Niente male, vero?” dice Luigi, seduto su una ringhiera di legno, mentre la neve cade leggera. È un bormino doc, fiero del suo punto d’osservazione sotto le finestre di uno studio di osteopatia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bormio, le Olimpiadi viste dalla strada: la tribuna dei “senza biglietto”

A Bormio spunta… Valeria Mazza: la top model in tribuna per il figlio Tiziano Gravier alle OlimpiadiA Bormio, la presenza di Valeria Mazza ha attirato l’attenzione durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

Olimpiadi: Valeria Mazza in tribuna a Bormio per tifare il figlio Tiziano Gravier nel SuperGA Bormio, Valeria Mazza si è presentata in tribuna per tifare il figlio Tiziano Gravier, pronto a scendere in pista nel SuperG.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.