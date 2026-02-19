Borja Valero ha commentato il problema del campo sintetico di Bodo, evidenziando come l’Inter non possa usarlo come scusa per eventuali difficoltà. L’ex centrocampista spagnolo ha sottolineato che le condizioni del terreno sono complicate, ma sono parte del gioco. Valero ha ricordato che molte squadre affrontano simili situazioni senza problemi e che i nerazzurri devono adattarsi rapidamente. La sua analisi si concentra sulla necessità di mantenere concentrazione e determinazione, anche in un match difficile come quello in Norvegia.

Inter News 24 Borja Valero, l’ex centrocampista spagnolo, analizza le insidie del terreno norvegese e richiama i nerazzurri a una mentalità vincente. La sfida europea dei nerazzurri in casa del BodoGlimt, compagine norvegese nota per il suo clima ostile, ha riacceso le polemiche sulle superfici di gioco artificiali. Per la Beneamata, abituata ai ritmi di San Siro, l’impatto con il sintetico ha rappresentato un ostacolo non solo tecnico, ma anche fisico, date le diverse sollecitazioni muscolari che tali terreni impongono agli atleti di alto livello. Il rebus tattico per Chivu. Il tecnico Cristian Chivu, l’ex difensore romeno protagonista del Triplete nel 2010, ha dovuto gestire una gara complicata, dove il rimbalzo del pallone e la velocità di manovra sono apparsi alterati. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Borja Valero e il dibattito sul sintetico di Bodo: «L’Inter non può usarla come scusante»

Bodo Inter, il sintetico non regge a neve e freddo: presenti pieghe sul manto erbosoIl campo dello Bodo Glimt si rovina a causa delle intense nevicate e delle basse temperature, che creano pieghe sul manto erboso.

Verso Bodo/Glimt-Inter: sintetico, neve, gelo e il fattore… Aspmyra StadionIl match tra BodoGlimt e Inter si svolge sotto la neve e con temperature molto basse, a causa delle abbondanti nevicate che hanno reso il campo scivoloso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.