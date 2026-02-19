Bonus balconi 2026 requisiti e importi | come tagliare i costi dei lavori

Il governo ha confermato il Bonus balconi 2026, che permette di ridurre le spese per lavori di rinnovamento e sicurezza dei balconi. La misura nasce dalla volontà di incentivare interventi di manutenzione e miglioramento delle facciate degli edifici, anche in vista delle nuove normative edilizie. Per ottenere l’agevolazione, bisogna rispettare requisiti specifici e rispettare limiti di spesa. Chi vuole approfittarne deve presentare la documentazione corretta e seguire le procedure indicate. La possibilità di risparmiare sui costi di ristrutturazione rimane attiva fino alla fine dell’anno.

Come tagliare i costi dei lavori e richiedere il Bonus balconi 2026: requisiti e importi.. Nel 2026 chi desidera rinnovare o mettere in sicurezza il proprio balcone può ancora contare su un'agevolazione fiscale, anche se non esiste un vero e proprio "bonus balconi" autonomo. L'incentivo, infatti, rientra nel più ampio bonus ristrutturazioni, di cui replica regole, limiti e modalità di rimborso. Una soluzione che permette di alleggerire in modo significativo i costi degli interventi, pur in un quadro normativo più ristretto rispetto agli anni passati. Requisiti e importi: come funziona il Bonus Balconi 2026.