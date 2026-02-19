Bonucci svela su Allegri | In quell’aspetto lì è un fenomeno Il retroscena sull’ex allenatore della Juventus

Bonucci svela su Allegri: «In quell’aspetto lì è un fenomeno». Le parole dell’ex difensore della Juventus sull’attuale allenatore del Milan. Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Di seguito le parole dell’ex difensore della Juve. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO OSSERVATORI – « È importante vedere le partite dal vivo perché riesci a vedere delle sfumature del giocatore, del movimento. Dalla televisione certi dettagli sfuggono, vedi la zona palla, noi cerchiamo l’atteggiamento del giocatore in ogni momento della gara, il linguaggio del corpo, le preventive per i difensori e altre cose. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Nainggolan svela alcuni retroscena: «Spalletti? Lo rispettavo moltissimo, come uomo e come allenatore. Su Monchi dico questo»Radja Nainggolan rivela dettagli inediti sulla sua carriera, svelando il rispetto per Spalletti come uomo e allenatore, e condividendo riflessioni su Monchi.

Youth League, l’allenatore del Colonia svela: «I nerazzurri sono il mio sogno! Ecco che gara mi aspetto»L'allenatore del Colonia ha rilasciato dichiarazioni sulla Youth League, esprimendo il suo sogno di affrontare i nerazzurri.

