Dopo le rivelazioni shock sugli amanti, Bonolis e Sonia Bruganelli hanno deciso di cambiare strada. La notizia, resa nota dal libro

Le dichiarazioni contenute nel libro L’uragano di Lucio Presta hanno riacceso i riflettori su una delle separazioni più chiacchierate dello spettacolo italiano. Tra retroscena personali, tensioni professionali e presunte interferenze che avrebbero incrinato rapporti storici, il nome di Paolo Bonolis e quello di Sonia Bruganelli sono tornati al centro della scena mediatica. Eppure, proprio mentre il dibattito infuriava, è arrivata un’ immagine capace di spiazzare tutti. Bonolis e Sonia Bruganelli in guerra? Macché, cena insieme dopo lo scandalo. Nel pieno delle polemiche scaturite dal racconto dell’agente, sono spuntate alcune fotografie che mostrano Bonolis e Bruganelli seduti allo stesso tavolo per una cena nella Capitale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Bonolis e Sonia Bruganelli, sapete cosa hanno fatto dopo le rivelazioni shock sugli amanti? La news inaspettata

Presta: “Feci a Bonolis la lista degli amanti di Sonia Bruganelli, lei gli disse che aveva fatto sesso con me”Lucio Presta afferma di aver fatto una rivelazione a Bonolis, perché Sonia Bruganelli gli avrebbe confidato di aver avuto rapporti con lui.

Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli: “Ha tradito Paolo Bonolis”. Le rivelazioni choc nell’autobiografiaLucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di aver tradito Paolo Bonolis, segnando una forte presa di posizione nel suo recente libro autobiografico.

PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI, FINALMENTE IL LIETO ANNUNCIO. LORO...

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.