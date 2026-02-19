Bonolis e Sonia Bruganelli a cena insieme…per affari
Martedì sera, Stefano Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati visti cenare insieme in un ristorante di Roma, confermando che il loro rapporto di lavoro continua nonostante la fine della loro relazione sentimentale. I due si sono incontrati per discutere di progetti legati alla loro agenzia di comunicazione, secondo fonti vicine. La scena è stata ripresa da alcuni clienti, che hanno notato Bonolis e Sonia scambiarsi parole concentrate e sorrisi distesi. La serata si è conclusa con un arrivederci professionale, lasciando spazio a molte domande sui loro futuri progetti.
"L'amore è finito ma gli affari no". Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati avvistati a cena in un ristorante di Roma ma non sono soli Dopo i racconti di Lucio Presta oggi al centro dei gossip ci sono le foto del settimanale Oggi, che nel nuovo numero in edicola, mostrano Bonolis e Sonia Bruganelli a cena insieme. Tra i due “l’amore è finito, gli affari no” scrive il magazine, infatti l’uscita insieme non li avrebbe visti da soli ma bensì con il figlio Davide, la fidanzata e Giorgio Restelli, direttore delle risorse artistiche di Mediaset. Nel libro “L’uragano” Lucio Presta aveva ricostruito la fine dei rapporti professionali e personali tra lui stesso e Bonolis e parlato dei presunti tradimenti di Sonia Bruganelli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta (ex agente di Bonolis): "Ingratitudine e ossessione"Sonia Bruganelli ha commentato duramente le accuse di ingratitudine e ossessione mosse da Lucio Presta, ex agente di Bonolis, che aveva criticato il suo modo di lavorare.
Sonia Bruganelli umiliata: emergono nuove rivelazioni sui presunti tradimenti a Paolo BonolisNel suo libro Lucio Presta ha svelato i tradimenti di Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis. Presta attacca duramente la produttrice. donnaglamour.it
Bonolis e Sonia Bruganelli, sapete cosa hanno fatto dopo le rivelazioni shock sugli amanti? La news inaspettataDopo che Lucio Presta ha rivelato che Sonia Bruganelli avrebbe tradito Bonolis ripetutamente, ecco cosa hanno fatto gli ex coniugi. donnapop.it
