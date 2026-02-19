Bonolis e Sonia Bruganelli a cena insieme…per affari

Martedì sera, Stefano Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati visti cenare insieme in un ristorante di Roma, confermando che il loro rapporto di lavoro continua nonostante la fine della loro relazione sentimentale. I due si sono incontrati per discutere di progetti legati alla loro agenzia di comunicazione, secondo fonti vicine. La scena è stata ripresa da alcuni clienti, che hanno notato Bonolis e Sonia scambiarsi parole concentrate e sorrisi distesi. La serata si è conclusa con un arrivederci professionale, lasciando spazio a molte domande sui loro futuri progetti.

"L'amore è finito ma gli affari no". Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati avvistati a cena in un ristorante di Roma ma non sono soli Dopo i racconti di Lucio Presta oggi al centro dei gossip ci sono le foto del settimanale Oggi, che nel nuovo numero in edicola, mostrano Bonolis e Sonia Bruganelli a cena insieme. Tra i due “l’amore è finito, gli affari no” scrive il magazine, infatti l’uscita insieme non li avrebbe visti da soli ma bensì con il figlio Davide, la fidanzata e Giorgio Restelli, direttore delle risorse artistiche di Mediaset. Nel libro “L’uragano” Lucio Presta aveva ricostruito la fine dei rapporti professionali e personali tra lui stesso e Bonolis e parlato dei presunti tradimenti di Sonia Bruganelli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta (ex agente di Bonolis): "Ingratitudine e ossessione"Sonia Bruganelli ha commentato duramente le accuse di ingratitudine e ossessione mosse da Lucio Presta, ex agente di Bonolis, che aveva criticato il suo modo di lavorare.

Bonolis e Sonia Bruganelli, la cena insieme per tacere il gossip: «L'amore è finito, gli affari no»

