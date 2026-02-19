Bolognina titolare di un call center arrestato per spaccio | nel negozio vendeva metanfetamina

Il proprietario di un call center a Bolognina è stato arrestato per spaccio di droga. La Polizia ha scoperto che il negozio veniva usato come base per vendere metanfetamina ai clienti della zona. L’uomo, un nigeriano di 35 anni, gestiva anche un internet point e un servizio di money transfer in via Nicolò Dall’Arca 23b. Gli agenti hanno sequestrato sostanze stupefacenti e trovato diversi clienti mentre acquistavano droga nel negozio. L’arresto è avvenuto durante una operazione di controllo nella zona.

La polizia scopre il traffico illecito dietro un internet point in via Dall’Arca. Sequestrati 100 grammi di cristalli, oltre 12mila euro in contanti e chiusa l’attività Usava il suo negozio per spacciare metanfetamina alla Bolognina. La Squadra Mobile, ha arrestato un 35enne nigeriano, titolare di un internet point e servizio di money transfer in via Nicolò Dall’Arca 23b. L’uomo è stato fermato al termine di diversi servizi di osservazione e appostamento nel quadrilatero del quartiere, dove gli investigatori avevano notato atteggiamenti sospetti proprio all’interno del negozio. L’attività commerciale forniva servizi di trasferimento di denaro verso l’estero ed era punto di riferimento per la comunità nigeriana.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

