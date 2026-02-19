Bologna vittoria in Norvegia | Castro illumina e avvicina gli ottavi

Il Bologna ha conquistato una vittoria fondamentale in Norvegia a causa di un gol di Castro, che ha deciso il match. La squadra di Bologna ha affrontato il Brann Bergen e ha portato a casa i tre punti grazie a un’azione rapida nel secondo tempo. La vittoria permette ai rossoblù di avvicinarsi ulteriormente agli ottavi di finale di Europa League. I tifosi bolognesi seguono con attenzione il cammino della squadra, pronta a continuare sulla stessa strada. La prossima sfida si avvicina, e il sogno continua.

Bologna sempre più vicino agli ottavi: Castro illumina la notte di Bergen. Il Bologna ha fatto un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, superando il Brann Bergen in Norvegia per 1-0. Decisiva la rete di Castro nel primo tempo, che proietta i felsinei in una posizione favorevole in vista del match di ritorno al Dall'Ara. Una vittoria sofferta, ottenuta in condizioni non ideali, che conferma la solidità e la determinazione della squadra di Thiago Motta. Un match combattuto su un terreno difficile. La trasferta in Norvegia si è rivelata una sfida complessa per il Bologna, non solo per la qualità dell'avversario, ma anche per le condizioni del campo.