Bologna | studenti recuperano motori Demm un progetto scuola-museo per tramandare l’artigianato e la storia italiana

A Bologna, gli studenti recuperano motori Demm, un progetto che unisce scuola e museo per preservare l’artigianato locale. La causa sta nel desiderio di far rivivere pezzi di storia industriale italiana, trasformandoli in strumenti di insegnamento pratico. In un’officina scolastica, tra oli e pezzi di metallo, i ragazzi apprendono tecniche di restauro e conoscono meglio la tradizione meccanica della città. Questo progetto coinvolge giovani e insegnanti, creando un ponte tra passato e presente attraverso il recupero di motori storici. Tutto si svolge all’interno di un vecchio stabilimento rinnovato.

Da rottami a futuro: gli studenti bolognesi ridanno vita ai motori Demm. Bologna – Un’insolita aula didattica, tra l’odore di olio motore e la storia di un’epoca passata, ospita un progetto che unisce formazione tecnica, passione per la meccanica e recupero del patrimonio industriale locale. Studenti del liceo Montessori-Da Vinci di Bologna hanno avviato il restauro di due motori Demm da ciclomotore, un’esperienza giunta alla quarta edizione che offre competenze pratiche e un legame con le radici della motorizzazione italiana. Il progetto, iniziato il 12 febbraio, rappresenta un ponte tra passato e futuro, un’occasione per tramandare saperi artigianali a rischio di estinzione.🔗 Leggi su Ameve.eu Aule fatiscenti, programmi obsoleti, studenti fragili: cosa succede alla scuola italiana? Parla la professoressa Marina Boscaino: «La scuola è stata trasformata in un’azienda, ma la colpa non è solo degli insegnanti»La professoressa Marina Boscaino denuncia che le aule scolastiche italiane sono in cattive condizioni a causa di una gestione che ha trasformato le scuole in aziende. Tramandare la storia e stare insieme. La Compagnia dei Racconti cerca volontariLa Compagnia dei Racconti lancia un appello: cerca volontari pronti a raccogliere storie e memorie. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Flotilla, studenti collettivo occupano Giurisprudenza a BolognaGli studenti di Giurisprudenza dell'Università di Bologna legati al collettivo 'Cambiare Rotta' hanno occupato Palazzo Malvezzi. sede della facoltà, a seguito dell'attacco notturno alla Global Sumud ... ansa.it Vitae Fratrum - Frati Predicatori in formazione Bologna. . Alle soglie del tempo di Quaresima, noi frati studenti di Bologna abbiamo preparato un cammino da vivere insieme, nella meditazione e nella preghiera. Un percorso semplice ma intenso, per rallentare, facebook