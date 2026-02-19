Nervo afferma che Orso rappresenta un talento importante e merita di scendere in campo. La sua opinione deriva dalla recente prestazione del giocatore, che ha mostrato grande impegno in allenamento. L'ex calciatore critica anche Immobile, accusandolo di poca riconoscenza verso la squadra. Secondo Nervo, il Bologna ha buone chance di avanzare in Europa, e la partita di questa sera può aiutare a conquistare punti e aumentare la fiducia generale. La sfida si presenta come un'occasione chiave per i rossoblù.

Carlo Nervo, nell’ultima gara (9 dicembre 1999) di una fase ad eliminazione diretta lei c’era: era Uefa, contro il Galatasaray. Meglio il Brann, no? “Ricordo che all’andata dovevamo vincere: un mio tiro al 90’, in casa, venne fermato sulla linea. Ho ancora gli incubi. Nel ritorno, là, finì 1-1, gol di Ventola. Uscimmo. Era l’anno in cui poi perdemmo l’accesso alla Champions all’ultima giornata: la stagione peggiore della mia vita. E allora sì, meglio il Brann di oggi: deve ricominciare la stagione ed è abbordabile, anche se fra sintetico e freddo non sarà una scampagnata. Però l’occasione per andare agli ottavi è buona, si può fare eccome”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna, Nervo: "Orso è un'eccellenza, deve giocare. Immobile? Poca riconoscenza..."

Italiano: “Il sogno è tenere il Bologna in Europa. Immobile? Non è ancora pronto per giocare dall’inizio”Il Bologna punta a consolidare la propria posizione in classifica, con l’obiettivo di ottenere punti preziosi in vista della seconda parte della stagione.

Bologna Juventus, Di Vaio prima del match: «Facciamo bene da due anni e mezzo e siamo consapevoli di potercela giocare. Su Immobile e Bernardeschi dico una cosa»A pochi minuti dalla sfida tra Bologna e Juventus, il direttore sportivo dei rossoblù, Marco Di Vaio, ha commentato l'andamento della squadra negli ultimi due anni e mezzo, evidenziando la consapevolezza delle proprie potenzialità.

