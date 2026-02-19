Bologna Nervo | Orso è un' eccellenza deve giocare Immobile? Poca riconoscenza
Nervo afferma che Orso rappresenta un talento importante e merita di scendere in campo. La sua opinione deriva dalla recente prestazione del giocatore, che ha mostrato grande impegno in allenamento. L'ex calciatore critica anche Immobile, accusandolo di poca riconoscenza verso la squadra. Secondo Nervo, il Bologna ha buone chance di avanzare in Europa, e la partita di questa sera può aiutare a conquistare punti e aumentare la fiducia generale. La sfida si presenta come un'occasione chiave per i rossoblù.
Carlo Nervo, nell’ultima gara (9 dicembre 1999) di una fase ad eliminazione diretta lei c’era: era Uefa, contro il Galatasaray. Meglio il Brann, no? “Ricordo che all’andata dovevamo vincere: un mio tiro al 90’, in casa, venne fermato sulla linea. Ho ancora gli incubi. Nel ritorno, là, finì 1-1, gol di Ventola. Uscimmo. Era l’anno in cui poi perdemmo l’accesso alla Champions all’ultima giornata: la stagione peggiore della mia vita. E allora sì, meglio il Brann di oggi: deve ricominciare la stagione ed è abbordabile, anche se fra sintetico e freddo non sarà una scampagnata. Però l’occasione per andare agli ottavi è buona, si può fare eccome”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Italiano: “Il sogno è tenere il Bologna in Europa. Immobile? Non è ancora pronto per giocare dall’inizio”Il Bologna punta a consolidare la propria posizione in classifica, con l’obiettivo di ottenere punti preziosi in vista della seconda parte della stagione.
Bologna Juventus, Di Vaio prima del match: «Facciamo bene da due anni e mezzo e siamo consapevoli di potercela giocare. Su Immobile e Bernardeschi dico una cosa»A pochi minuti dalla sfida tra Bologna e Juventus, il direttore sportivo dei rossoblù, Marco Di Vaio, ha commentato l'andamento della squadra negli ultimi due anni e mezzo, evidenziando la consapevolezza delle proprie potenzialità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Bologna, Orsolini in gabbia tra occasioni mancate e rinnovo in sospesoNon gli riescono più i gol dello scorso anno, ma nel reparto offensivo rossoblù hanno giocato meno solo Bernardeschi, appena rientrato ... bologna.repubblica.it
Bologna: se non Orso, quando? Verona, rinnovo, Italia: tutto in balloBologna, 14 gennaio 2026 – Occhi puntati su Verona, dove giovedì sera proverà a spezzare un digiuno da gol su azione che in campionato dura ormai da 12 giornate. Ma occhi anche su Bergamo, dove il 26 ... ilrestodelcarlino.it
Emozione e commozione. In tantissimi per ascoltare Alaa Faraj e la sua storia “Perché ero ragazzo” adesso a Bologna in compagnia di Luca Rizzo Nervo, Federico Casolari, Carlo Ginzburg, Marino Sinibaldi, Suor Chiara Cavazza, Alessandra Sciurba, curatric x.com
Emozione e commozione. In tantissimi per ascoltare Alaa Faraj e la sua storia “Perché ero ragazzo” adesso a Bologna in compagnia di Luca Rizzo Nervo, Federico Casolari, Carlo Ginzburg, Marino Sinibaldi, Suor Chiara Cavazza, Alessandra Sciurba, curatric facebook