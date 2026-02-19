Bologna Italiano prima della partita | Il campo non è in condizioni ottimali dobbiamo adattarci

Vincenzo Italiano ha commentato le condizioni del campo prima di Bologna-Brann, evidenziando che il terreno non è in buone condizioni. La partita si gioca in un momento delicato, con il terreno di gioco che presenta buche e zone fangose. L’allenatore italiano ha sottolineato la necessità di modificare le proprie strategie per affrontare questa sfida. I giocatori si preparano a cambiare ritmo e approccio, consapevoli che l’adattamento sarà decisivo. La gara si svolge in un’atmosfera di tensione e incertezza.

Nel prepartita di Europa League tra Bologna e Brann, le dichiarazioni di Vincenzo Italiano delineano una cornice tattica improntata all'adattamento immediato alle condizioni del terreno di gioco. L'allenatore sottolinea la necessità di reagire di conseguenza fin dai primi minuti, con una gestione concentrata delle situazioni competitive e una pronta lettura degli sviluppi di partita, mantenendo alta l'attenzione sulle secondarie dinamiche di possesso e di corpo libero. Il terreno di gioco non si presenta in condizioni ideali e la squadra deve affrontare una partita molto pesante. È richiesto un approccio completo e una velocità decisionale maggiore, soprattutto nella gestione dei rimbalzi e nell'usare al meglio le periferie.