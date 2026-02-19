Bologna Italiano nel pre gara | Il campo come abbiamo visto anche ieri non è in perfette condizioni Bisogna adattarsi

Il tecnico Italiano ha commentato le cattive condizioni del campo di allenamento a Bologna, causate dalle recenti piogge intense. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato che i giocatori devono adattarsi alle superfici irregolari, che rendono più difficile lavorare sui movimenti e le strategie. La squadra ha già riscontrato problemi durante le sessioni di ieri, con alcune zone del terreno che risultano fangose e sconnesse. Questa situazione potrebbe influire sulla preparazione in vista della prossima partita.

