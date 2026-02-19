Bologna Interporto | esplosione in un camion 67enne in terapia intensiva Intervento dei vigili del fuoco

Un camion turco di 67 anni si trova in terapia intensiva dopo un’esplosione all’Interporto di Bentivoglio, Bologna, martedì sera. La causa dell’incidente sembra essere un guasto tecnico al veicolo, che ha provocato una forte fiammata. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il conducente è rimasto gravemente ferito e ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale Maggiore. Sul posto sono ancora in corso le verifiche sulle cause dell’esplosione.

Bentivoglio, camionista turco in gravi condizioni dopo un'esplosione all'Interporto. Un camionista turco di 67 anni è ricoverato in pericolo di vita all'ospedale Maggiore di Bologna dopo una violenta esplosione avvenuta all'Interporto di Bentivoglio, in provincia di Bologna, nella serata di martedì 19 febbraio 2026. L'incidente, causato da una bombola di gas utilizzata per cucinare all'interno del suo veicolo, ha provocato un incendio che ha interessato anche altri due camion parcheggiati nelle vicinanze, fortunatamente vuoti. L'intervento dei vigili del fuoco, supportati da carabinieri, polizia locale e sanitari del 118, è stato tempestivo ma la situazione clinica del conducente rimane estremamente critica.