Bologna furto nella basilica di San Luca | rubati gioielli dall’icona della Madonna Indagini su un guanto al vaglio i video

Da ilfattoquotidiano.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 17 e il 18 febbraio, dei ladri hanno fatto irruzione nella basilica di San Luca a Bologna, rompendo il vetro dell'icona della Madonna per rubare i gioielli lasciati dai fedeli. Gli investigatori hanno trovato un guanto abbandonato vicino alla scena del crimine e stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza. La chiesa, situata sul colle della Guardia, rimane chiusa al pubblico mentre si cercano prove concrete per identificare i responsabili. Le autorità non escludono alcuna pista.

Nella notte tra il 17 e il 18 febbraio, degli ignoti si sono introdotti nella basilica della Beata Vergine di San Luca, sul colle della Guardia di Bologna, e hanno infranto il vetro protettivo della Sacra Immagine della Madonna per sottrarre alcuni gioielli donati dai fedeli nel corso dei secoli. Il colpo è avvenuto approfittando di un cantiere aperto sul lato destro del santuario e con il sistema di allarme temporaneamente disattivato per lavori in corso. Secondo quanto riferito dall’arcidiocesi di Bologna, i malviventi hanno fatto intrusione nel luogo sacro per “sottrarre alcuni preziosi dalla lastra argentata che lascia scoperti i volti della Madonna e del Bambino Gesù”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

bologna furto nella basilica di san luca rubati gioielli dall8217icona della madonna indagini su un guanto al vaglio i video
© Ilfattoquotidiano.it - Bologna, furto nella basilica di San Luca: rubati gioielli dall’icona della Madonna. Indagini su un guanto, al vaglio i video

Furto alla Madonna di San Luca a Bologna: rubati i gioielli ex-votoUn furto ai danni dei gioielli ex-voto della Madonna di San Luca ha sconvolto Bologna questa mattina.

Madonna di San Luca, infranto per furto il vetro: Bologna scossa dall’oltraggio alla Sacra IconaNella notte, un ladro ha rotto il vetro che proteggeva l’icona della Madonna di San Luca, scatenando grande sdegno tra i fedeli di Bologna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bologna, furto nella notte nella basilica di San Luca. Lepore: Azione che offende tutta la città; Furto nella Basilica della Beata Vergine di San Luca; Bologna, infranto per furto il vetro della Madonna di San Luca; Furto nella basilica di San Luca simbolo di Bologna, è caccia ai ladri: trovato un guanto.

L'appello di Zuppi dopo il furto nella Basilica di San Luca: «Restituite i gioielli, non hanno valore materiale, solo di amore»Il messaggio dell'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei durante la messa di riparazione celebrata nella Basilica ... msn.com

Il furto alla Madonna di San Luca, Bologna sotto shock. Il cardinale Zuppi: «Ripariamo il volto offeso di Maria»Colpo nella Basilica di San Luca a Bologna: infranta la teca della Madonna e rubati alcuni gioielli. Il cardinale Zuppi annuncia una messa di riparazione: Ripariamo il volto offeso di Maria ... famigliacristiana.it