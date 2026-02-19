Bologna furto nella basilica di San Luca | rubati gioielli dall’icona della Madonna Indagini su un guanto al vaglio i video

Nella notte tra il 17 e il 18 febbraio, dei ladri hanno fatto irruzione nella basilica di San Luca a Bologna, rompendo il vetro dell'icona della Madonna per rubare i gioielli lasciati dai fedeli. Gli investigatori hanno trovato un guanto abbandonato vicino alla scena del crimine e stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza. La chiesa, situata sul colle della Guardia, rimane chiusa al pubblico mentre si cercano prove concrete per identificare i responsabili. Le autorità non escludono alcuna pista.

Nella notte tra il 17 e il 18 febbraio, degli ignoti si sono introdotti nella basilica della Beata Vergine di San Luca, sul colle della Guardia di Bologna, e hanno infranto il vetro protettivo della Sacra Immagine della Madonna per sottrarre alcuni gioielli donati dai fedeli nel corso dei secoli. Il colpo è avvenuto approfittando di un cantiere aperto sul lato destro del santuario e con il sistema di allarme temporaneamente disattivato per lavori in corso. Secondo quanto riferito dall’arcidiocesi di Bologna, i malviventi hanno fatto intrusione nel luogo sacro per “sottrarre alcuni preziosi dalla lastra argentata che lascia scoperti i volti della Madonna e del Bambino Gesù”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bologna, furto nella basilica di San Luca: rubati gioielli dall’icona della Madonna. Indagini su un guanto, al vaglio i video Furto alla Madonna di San Luca a Bologna: rubati i gioielli ex-votoUn furto ai danni dei gioielli ex-voto della Madonna di San Luca ha sconvolto Bologna questa mattina. Madonna di San Luca, infranto per furto il vetro: Bologna scossa dall’oltraggio alla Sacra IconaNella notte, un ladro ha rotto il vetro che proteggeva l’icona della Madonna di San Luca, scatenando grande sdegno tra i fedeli di Bologna. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bologna, furto nella notte nella basilica di San Luca. Lepore: Azione che offende tutta la città; Furto nella Basilica della Beata Vergine di San Luca; Bologna, infranto per furto il vetro della Madonna di San Luca; Furto nella basilica di San Luca simbolo di Bologna, è caccia ai ladri: trovato un guanto. L'appello di Zuppi dopo il furto nella Basilica di San Luca: «Restituite i gioielli, non hanno valore materiale, solo di amore»Il messaggio dell'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei durante la messa di riparazione celebrata nella Basilica ... msn.com Il furto alla Madonna di San Luca, Bologna sotto shock. Il cardinale Zuppi: «Ripariamo il volto offeso di Maria»Colpo nella Basilica di San Luca a Bologna: infranta la teca della Madonna e rubati alcuni gioielli. Il cardinale Zuppi annuncia una messa di riparazione: Ripariamo il volto offeso di Maria ... famigliacristiana.it Zuppi celebra messa a San Luca e lancia l’appello: “Restituite i gioielli” x.com FURTO A SAN LUCA (2) Furto al Santuario della Madonna di San Luca, la dichiarazione del Sindaco Matteo Lepore. "Un’azione che offende tutta la comunità bolognese. La Madonna di San Luca rappresenta da secoli un simbolo identitario della nostra città, facebook