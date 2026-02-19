Bologna crocevia in Europa League | Italiano punta sui leader

Bologna affronta il Brann in Europa League a causa di una sconfitta nella partita precedente. La squadra emiliana, guidata dall’allenatore Italiano, cerca di risollevare il morale puntando sui suoi giocatori più esperti come Arnautovic e Dominguez. La partita si svolge in Norvegia, dove il clima freddo rappresenta un ulteriore ostacolo. I rossoblù vogliono conquistare punti importanti per mantenere vivo il sogno qualificazione. I tifosi bolognesi seguono con attenzione la trasferta, sperando in una risposta positiva.

Una sfida decisiva attende Bologna nel contesto della Europa League: la squadra emiliana si prepara a fronteggiare Brann in trasferta, con l'obiettivo di riaccendere una stagione finora altalenante e di offrire una prova di carattere sul palcoscenico internazionale. Sotto la guida di Vincenzo Italiano, il team rossoblù cerca una svolta che possa restituire fiducia al gruppo e imprimere una svolta positiva al proprio cammino nel 2026. Brann, affidato al contegno tattico dello allenatore svedese Alexandeon, arriva a questa prova dopo una lunga pausa del campionato nordico, interrotta da novembre.

