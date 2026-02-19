Bodo Inter 3-1 | nerazzurri sconfitti in Norvegia

L’Inter ha subito una sconfitta per 3-1 contro il Bodo in Norvegia, causando una battuta d’arresto nella partita di andata dei sedicesimi di Champions League. La squadra italiana ha faticato a contenere le incursioni avversarie, che hanno portato a tre reti decisive. Nonostante alcuni tentativi di rimonta, i nerazzurri non sono riusciti a ribaltare il risultato. La gara si è giocata sotto una pioggia intensa, che ha complicato ulteriormente il gioco. La prossima partita si giocherà tra due settimane a San Siro.

Bodo Inter 3-1. L’Inter perde 3-1 a Bodo nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Champions League. Nel primo tempo la squadra di Cristian Chivu regge l’urto. Dopo il vantaggio norvegese firmato da Brunstad Fet al 20’, i nerazzurri non si disuniscono e trovano il pareggio con Pio Esposito al 30’, bravo a farsi trovare pronto e a rispondere colpo su colpo. L’Inter controlla, tiene il possesso e sembra poter gestire una partita complicata ma alla portata. A inizio ripresa c’è anche la sensazione che possa girare dalla parte italiana: nei primissimi secondi Esposito e Lautaro Martinez hanno una doppia occasione clamorosa che avrebbe potuto cambiare il volto del match.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Bologna Inter 1-1: Immobile porta in finale i rossoblù, nerazzurri sconfitti ai calci di rigore Leggi anche: Appiano Gentile Inter: doccia fredda per i nerazzurri in Arabia che escono sconfitti dalla Supercoppa Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Anteprima Bodø/Glimt - Inter, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni; Alla scoperta del Bodø/Glimt: storia, curiosità e quel precedente in Coppa Delle Coppe; Inter, Champions sotto la neve. A Bodø si spala per liberare il campo: Corsa contro il tempo; Bodø/Glimt-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League. Inter ko in Champions: 3-1 dal Bodo GlimtAGI - Nell'andata degli spareggi di Champions League l'insidioso Bodo Glimt gioca un brutto scherzo anche all'Inter di Chivu. Sul sintetico dell'Aspmyra Stadium, ribattezzato L'Inferno di ghiaccio, ... msn.com Bodo-Inter, diretta Champions: risultato in tempo reale, le scelte di Chivu in NorvegiaI nerazzurri giocano l'andata del playoff contro la formazione di Knutsen. Tra una settimana il ritorno a Milano, chi vince affronta agli ottavi una tra City e Sporting Lisbona ... tuttosport.com L’Inter sbanda nel secondo tempo e perde contro un Bodo decisamente più concreto e preciso. Tra sei giorni servirà molto di più sotto tutti i punti di vista. L’unica buona notizia della serata per i nerazzurri arriva da San Siro. facebook #Inter, #Marotta prima del Bodo: "La vicenda tra Bastoni e Kalulu ha lasciato amarezza, chiudiamola..." x.com