Bodo Glimt-Inter 3-1 | disfatta nerazzurra gli highlights

Il Bodo Glimt ha vinto 3-1 contro l’Inter di Cristian Chivu, causando una sconfitta pesante per i nerazzurri. La squadra italiana ha subito il primo gol e, nonostante il pareggio con Pio Esposito, ha ceduto nel finale. La formazione norvegese ha sfruttato le occasioni ed è riuscita a segnare altre due reti, portando a casa la vittoria davanti al proprio pubblico. La partita si è giocata nello stadio di Bodo, dove i padroni di casa hanno mostrato un ritmo più deciso.

L'Inter di Cristian Chivu va sotto, pareggia con Pio Esposito ma poi crolla (3-1) in casa dei norvegesi del Bodo Glimt. A segno anche l'ex milanista Hauge: guarda gli highlights della partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bodo Glimt-Inter 3-1: disfatta nerazzurra, gli highlights Bodo Glimt Inter LIVE 3-1: prima Hauge, poi Hogh! Difese nerazzurra in bambolaIl Bodo Glimt ha battuto l'Inter 3-1 nell'andata dei playoff di Champions League 202526. Ultimissime Inter LIVE: gli aggiornamenti in vista del Bodo/GlimtPer un guasto alla rete elettrica, l'Inter ha avuto problemi in vista della partita contro il BodoGlimt. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Champions League, Bodo/Glimt-Inter 3-1: crollo nerazzurro in Norvegia; Alle 21 Bodø/Glimt-Inter, tutto quello che c'è da sapere; Bodø/Glimt vs Inter; Bodo-Inter a rischio? Le condizioni del campo non convincono: alle 20 la decisione dell'arbitro. Bodo Glimt-Inter: video, gol e highlights sport.sky.it PAGELLE e TABELLINO Bodo Glimt-Inter 3-1: Pio Esposito non basta, Mkhitaryan imbarazzante. Berg dirige la grande orchestra norvegesePagelle Bodo Glimt-Inter e tabellino: voti top e flop da Mkhitaryan a Pio Esposito passando per Lautaro e Berg ... calciomercato.it Il Bodo/Glimt ha giocato solo tre partite ufficiali finora nel 2026, causa lo stop del campionato norvegese in questo periodo. E diciamo che sono state tre partite niente male per i ragazzi di Knutsen. #BodoGlimt #ChampionsLeague facebook Il vento del Nord: dalla Dinamo Kiev al Bodo/Glimt, tra sogni e un'impresa possibile x.com