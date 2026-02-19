Bodo continua a mietere vittime | Akanji in dubbio per la trasferta di Lecce

Akanji potrebbe saltare la partita contro il Lecce a causa delle conseguenze della trasferta in Norvegia, dove l’Inter ha affrontato il BodoGlimt. Durante la sfida europea, il difensore ha subito un fastidio muscolare che ora preoccupa i medici. L’allenatore sta valutando se rischiarlo o meno, mentre i compagni si preparano senza di lui. La squadra cerca di recuperare le energie prima della prossima sfida, che si gioca tra pochi giorni. La decisione finale dipenderà dall’andamento dei prossimi allenamenti.

Akanji. La trasferta europea in Norvegia ha lasciato strascichi pesanti in casa Inter, uscita dalla sfida con il BodoGlimt con diversi problemi fisici. Oltre allo stop già noto di Lautaro Martinez, lo staff medico monitora con attenzione altri giocatori che hanno accusato fastidi al termine della gara, alimentando l'ansia in vista della prossima partita di campionato. La situazione rischia di complicare notevolmente i piani di Cristian Chivu per la trasferta di Lecce, dove i nerazzurri dovranno fare i conti con diverse assenze certe. Non saranno della partita Dumfries, Calhanoglu – fermato da infortunio e squalifica – e Barella, anch'egli squalificato, oltre al capitano Lautaro. Il caso Bastoni scuote ancora le rivali della Dea: scuse in Norvegia e lo scudo social della moglie. Il giorno dopo Bodo-Inter, continua a far discutere il terreno di gioco in sintetico che tante polemiche ha sollevato in queste ore Da La Gazzetta dello Sport non viene escluso che lo stop di Lautaro sia dovuto dallo stesso campo...