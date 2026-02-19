Bocciano il Ponte sullo Stretto ma rischiano di farne crollare uno di qualche metro E venti e terre
Reggio Calabria si trova nel mezzo di una crisi infrastrutturale: mentre si respinge il progetto del Ponte sullo Stretto, una struttura più vecchia, il ponte Calopinace, rischia di crollare sotto la forza di vento e piogge intense. Le autorità hanno già ricevuto segnalazioni di crepe e cedimenti strutturali, ma ancora non intervengono. La zona ha già subito alluvioni recenti che hanno aggravato la situazione. La paura di un disastro imminente cresce tra residenti e tecnici, che chiedono interventi urgenti per evitare il peggio.
Reggio Calabria al Bivio: Tra Ricorsi per un Ponte Futuro e un Ponte Presente sull’Orlo del Crollo. Reggio Calabria si trova ad affrontare una situazione paradossale: mentre si discute della fattibilità del Ponte sullo Stretto, un’opera che promette di connettere la Sicilia alla Calabria, un ponte esistente, il Calopinace, è in condizioni critiche e rischia di crollare. La vicenda solleva interrogativi sull’efficienza amministrativa e la manutenzione del territorio. La discussione sul Ponte sullo Stretto è al centro del dibattito politico. Alcune forze politiche esprimono dubbi sulla sua realizzazione, sollevando questioni legate a possibili impatti ambientali e sismici.🔗 Leggi su Ameve.eu
