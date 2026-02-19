A Boccaleone, i lavori sulla nuova linea ferroviaria per l’aeroporto causano un cambiamento nella viabilità estiva. La strada principale rimane aperta, ma il passaggio a livello resterà aperto, evitando chiusure temporanee. Il cantiere prosegue senza interruzioni, anche se lo smantellamento dell’intersezione di via Recastello è stato posticipato. Le autorità assicurano che questa scelta permette di mantenere il traffico più fluido possibile durante i lavori. La situazione rimane sotto controllo fino al completamento dell’intervento.

IL CANTIERE. Continuano i lavori per la linea ferroviaria per l’aeroporto. Slitta lo smantellamento dell’intersezione di via Recastello. Rfi: «Solo quando sarà pronta la strada». Il Comune: «Prendiamo atto». Presto al via il montaggio delle barriere antirumore e la realizzazione della ciclabile. Le stagioni passano ma nell’aria a Boccaleone si avvertono scetticismo e rassegnazione. Per la chiusura del passaggio a livello di via Pizzo Recastello e per la nuova viabilità di collegamento con la Fiera di Bergamo infatti non basterà l’arrivo della primavera e nemmeno l’arrivo dell’estate. È questo il quadro che si profila da qui ai prossimi mesi secondo gli aggiornamenti forniti da Rete ferroviaria italiana in merito alle tempistiche del cantiere del nuovo treno per l’aeroporto e delle infrastrutture di supporto annesse. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Boccaleone, nuova viabilità in estate. E il passaggio a livello rimane aperto

Chiude il passaggio a livello per 10 giorni: come cambia la viabilitàPer lavori di manutenzione, il passaggio a livello di via San MartinoCorso Isonzo sarà chiuso dalle 22 di mercoledì 7 gennaio alle 6 di venerdì 16 gennaio.

Nuova casa per Arzenta Fc. Giocherà a BoccaleoneL’Arzenta Football Club disputerà le proprie partite casalinghe allo stadio Denis Bergamini di Boccaleone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.