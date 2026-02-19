Bob a 2 la quinta prova vede pochissime atlete al via Miglior tempo di Elana Meyers Taylor

Elana Meyers Taylor ha vinto la quinta prova di bob a due ai Giochi di Milano Cortina 2026, causando sorpresa tra le atlete. La gara ha visto poche concorrenti al via, rendendo il risultato ancora più interessante. Meyers Taylor ha stabilito il miglior tempo, confermando la sua posizione di favorita. La sua prestazione si è distinta anche per la precisione nelle curve e la velocità della discesa. Solo poche ore prima, aveva conquistato la medaglia d’oro nel monobob. La competizione continua con poche atlete in corsa per le medaglie.

Elana Meyers Taylor, medaglia d'oro nel monobob, ha chiuso al comando la quinta prova della gara di bob a 2 femminile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato intitolato ad Eugenio Monti abbiamo vissuto un allenamento totalmente interlocutorio dato che la maggior parte delle atlete ha scelto di non entrare in azione per risparmiare le energie in vista del via della gara di domani. Non hanno preso il via: le nostre Giada Andreutti e Simona De Silvestro, quindi Debora Annen, Melanie Hasler, Cynthia Appiah, Kaillie Humphries, Kaysha Love, Laura Nolte, Kim Kalicki, Lisa Buckwitz, Melissa Lotholz, Viktoria Cernanska, Margot Boch, Bree Walker e Sarah Blizzard.