bob a 2 elana meyers taylor chiude al comando una sesta prova del tutto interlocutoria

Elana Meyers Taylor ha vinto la sesta prova del bob a 2 femminile, gara valida per i Giochi di Milano Cortina 2026. La sua vittoria deriva dalla buona velocità e dal controllo durante la discesa, nonostante le condizioni climatiche variabili. La squadra di Taylor ha dimostrato un’ottima preparazione, conquistando la posizione di testa con un punteggio complessivo stabile. La vittoria di oggi consente a Taylor di mantenere il suo vantaggio in vista delle prossime tappe di qualificazione. La competizione si avvicina alla sua conclusione.

Elana Meyers Taylor chiude al comando anche la sesta ed ultima prova della gara di bob a 2 femminile, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato intitolato ad Eugenio Monti abbiamo vissuto un ulteriore allenamento totalmente interlocutorio dato che la maggior parte delle atlete ha scelto di non entrare in azione per risparmiare le energie in vista del via della gara di domani. Non hanno preso il via: le nostre Giada Andreutti e Simona De Silvestro, quindi Debora Annen, Melanie Hasler, Cynthia Appiah, Kaillie Humphries, Kaysha Love, Laura Nolte, Kim Kalicki, Lisa Buckwitz, Melissa Lotholz, Viktoria Cernanska, Margot Boch, Yooran Kim, Mingiming Huai, Ying Qing, Bree Walker e Sarah Blizzard. 🔗 Leggi su Oasport.it

