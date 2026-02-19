Board of Peace Trump | C' è qualcuno che vuol fare il furbo ma con me non funziona – Il video

Il presidente Trump ha dichiarato che qualcuno cerca di approfittarsi di lui, ma non ci riesce. La sua frase è arrivata durante l’incontro al United States Institute of Peace, dove ha partecipato alla prima sessione del Board of Peace. Trump ha anche aggiunto che non tollererà comportamenti sleali e ha sottolineato di essere pronto a difendersi. La dichiarazione arriva in un momento di tensione politica, mentre si discute di possibili alleanze e strategie internazionali. La riunione continua con un atteggiamento deciso da parte del leader.

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "E' un grande onore darvi il benvenuto allo United States Institute of Peace per la riunione inaugurale del Board of Peace. È qualcosa di molto importante. Credo che sia il consiglio più rilevante, certamente in termini di potere e di prestigio. Non c'è mai stato nulla di simile, perché qui ci sono i più grandi leader mondiali. Quasi tutti hanno accettato di partecipare e anche quelli che ancora non l'hanno fatto lo faranno. Alcuni stanno cercando di fare i furbi, ma non funziona. Con me non si può fare i furbi. Però stanno giocando un po', ma alla fine aderiranno tutti.