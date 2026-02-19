Board of Peace Trump annuncia partnership con la Fifa
Donald Trump ha annunciato una partnership tra la Casa Bianca e la FIFA, dopo aver lodato la partecipazione della Federazione al Board of Peace a Washington. Secondo il presidente, questa collaborazione permetterà di raccogliere 75 milioni di dollari destinati a progetti a Gaza, principalmente legati allo sport. La decisione arriva in un momento in cui la situazione nella regione resta critica e l’interesse per iniziative di ricostruzione attraverso il calcio cresce. La FIFA si impegna così a sostenere interventi concreti nella zona.
Donald Trump ha elogiato la FIFA per aver partecipato al Board of Peace convocato a Washington e nel farlo ha annunciato una partnership con la Federazione di calcio, che, stando al capo della Casa Bianca, “ contribuirà a raccogliere 75 milioni di dollari per progetti a Gaza “, per lo più legati proprio allo sport. Trump non ha potuto fare a meno di ricordare che la FIFA è stata la prima a riconoscergli un premio per la pace e ci ha scherzato su: “Penso che abbiano visto che sono stato fregato dalla Norvegia ”, ha detto. La FIFA si è impegnata a spendere 50 milioni di dollari per un nuovo stadio a Gaza e ha anche promesso altri 2,5 milioni di dollari per cinque campi da calcio regolamentari aggiuntivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
