Donald Trump ha elogiato la FIFA per aver partecipato al Board of Peace convocato a Washington e nel farlo ha annunciato una partnership con la Federazione di calcio, che, stando al capo della Casa Bianca, “ contribuirà a raccogliere 75 milioni di dollari per progetti a Gaza “, per lo più legati proprio allo sport. Trump non ha potuto fare a meno di ricordare che la FIFA è stata la prima a riconoscergli un premio per la pace e ci ha scherzato su: “Penso che abbiano visto che sono stato fregato dalla Norvegia ”, ha detto. La FIFA si è impegnata a spendere 50 milioni di dollari per un nuovo stadio a Gaza e ha anche promesso altri 2,5 milioni di dollari per cinque campi da calcio regolamentari aggiuntivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Board of Peace, Trump annuncia partnership con la Fifa

