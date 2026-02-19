Board of Peace Tajani | Proposta interessante ma Italia membro permanente è impossibile

Il ministro Tajani ha spiegato che l’Italia non potrà mai diventare membro permanente del Board of Peace, perché la proposta, seppur interessante, presenta limiti concreti. La causa principale è la mancanza di consenso tra gli altri paesi membri e le regole attuali dell’ONU. Tajani ha anche sottolineato che l’Italia continuerà a sostenere le iniziative dell’organizzazione internazionale, ma senza cambiare le sue posizioni di fondo. La discussione si è concentrata sulla possibilità di rafforzare i ruoli delle nazioni senza modificare le strutture esistenti.

(Adnkronos) – "Crediamo fortemente nel ruolo dell'Onu" ma "il Board of Peace è una proposta interessante". Così il ministro degli Ester Antonio Tajani che oggi, giovedì 19 febbraio, ha preso parte come osservatore alla prima riunione a Washington insieme a rappresentanti dell'Unione europea. "Se c'è la possibilità di rinforzare la presenza internazionale portatrice di pace.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Mo: Tajani, 'Italia membro permanente Board of Peace? Non è possibile'Il ministro Tajani ha spiegato che l’Italia non può entrare nel Consiglio di Sicurezza permanente delle Nazioni Unite perché l’articolo 11 della Costituzione lo vieta. Board of Peace, l’Italia partecipa come membro osservatore: Tajani riferirà in Aula martedìIl ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferirà in Aula martedì sulla partecipazione dell’Italia al Board of Peace per Gaza, un ruolo che il nostro Paese ha deciso di assumere come membro osservatore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Board of Peace, Tajani: Italia ci sarà come osservatrice. Perplessità del Vaticano; Board of peace, Tajani verso Washington: Non ci sono alternative; Board of Peace, Italia sarà osservatore. Tajani: Andrò io a Washington; Audizione del Ministro Tajani sulla partecipazione italiana al Board of Peace per Gaza. Board of peace, anche il Vaticano critico: Ci sono punti che lasciano perplessi. Aoi (ong italiane): Da Tajani parole avvilentiIl Vaticano non parteciperà all'iniziativa di Trump per Gaza. Preoccupazioni sul ruolo dell'Onu e critiche dalle ong italiane ... ilfattoquotidiano.it Tajani unico ministro tra i grandi dell’Ue al Board of peaceSaltato l’asse con Merz la premier comunque invia il suo vice per non inimicarsi il tycoon: la Germania manderà un funzionario ... repubblica.it Per la foto di rito del Board of Peace per Gaza, Donald Trump ha fatto il suo ingresso sul palco sulle note di 'Gloria' di Umberto Tozzi (nella versione di Laura Branigan), seguita poi da November Rain dei Guns N' Roses. Dopo aver salutato tutti i leader presenti x.com Cosa ha detto Trump alla prima riunione del Board of Peace per Gaza, che si è chiusa sulle note di "Ymca". Presente anche il presidente della Fifa Gianni Infantino facebook