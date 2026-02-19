Board of Peace Tajani | L' Italia non può restare ai margini del processo di pace a Gaza

Il ministro Tajani ha dichiarato che l’Italia non può rimanere ai margini del processo di pace a Gaza, a causa della sua responsabilità nel Mediterraneo. In una riunione europea, ha sottolineato come Paesi come Germania e Regno Unito partecipino attivamente come osservatori, mentre l’Italia si limita a guardare. La presenza di altri stati europei rafforza la richiesta di coinvolgimento più diretto del nostro Paese. Tajani ha insistito sulla necessità di un ruolo più deciso dell’Italia per contribuire alla stabilità della regione.

(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 Assolutamente no, l'Italia non può restare ai margini. Abbiamo visto che Paesi come la Germania, il Regno Unito, la Norvegia, tanti altri Paesi europei partecipano da osservatori a questa riunione dove si parla del futuro di Gaza. Noi lavoriamo per la pace, non si tratta di stare a favore di uno contro qualcun altro. Noi lavoriamo esclusivamente per la pace. Il punto per noi è la pace è anche i nostri interessi nazionali in quell'area. Quindi noi partecipiamo per costruire pace, per lavorare e come abbiamo sempre fatto in questi anni per aiutare la popolazione palestinese con l'obiettivo di avere due popoli e due Stati Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.