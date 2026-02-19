Board of Peace Tajani | Andrò io a Washington a rappresentare l' Italia come osservatore – Il video

Il ministro Tajani ha annunciato che si recherà personalmente a Washington, dopo che il Board of Peace ha avviato i lavori sulla ricostruzione di Gaza. La decisione deriva dalla volontà di rappresentare l’Italia come osservatore durante la prima riunione ufficiale, in cui si discuterà il piano di aiuti e ricostruzione per la Palestina. Tajani ha spiegato che sarà presente nel momento in cui si affrontano le questioni più delicate sulla regione. La riunione si terrà nel prossimo mese, con partecipanti provenienti da diversi Paesi.

(Agenzia Vista) Tirana, 18 febbraio 2026 "Andrò io a Washington a rappresentare l'Italia come osservatrice a questa prima riunione del Board of Peace, per essere presenti nel momento in cui si parla e si prendono le decisioni per la ricostruzione di Gaza, sul futuro della Palestina. L'Italia è sempre stata protagonista nell'area del Mediterraneo. Non possiamo non essere parte di una strategia che dovrà vederci ancora in prima linea. Noi dobbiamo, continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto per la costruzione della pace e della stabilità dell'intera area del Medioriente. Una scelta politica che rispetta la Costituzione della Repubblica" così il Ministro Tajani al suo arrivo a Tirana.