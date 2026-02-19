Board of Peace oggi la prima riunione internazionale

Oggi a Washington si tiene la prima riunione del Board of Peace, istituzione creata dagli Stati Uniti e guidata da Donald Trump. La sessione punta a trovare soluzioni ai danni causati dal conflitto nella Striscia di Gaza e a coordinare gli aiuti per la ricostruzione. La riunione coinvolge rappresentanti di diversi paesi e organizzazioni internazionali, pronti a discutere strategie di pace e azioni concrete sul terreno. L’obiettivo è avviare un piano condiviso per stabilizzare la regione e ridurre le tensioni. La discussione si svolge in un clima di grande attesa.

(Adnkronos) – Si apre oggi, 19 febbraio 2026, a Washington la sessione inaugurale del Board of Peace, organismo internazionale promosso dagli Stati Uniti e presieduto da Donald Trump con l'obiettivo dichiarato di affrontare gli esiti della guerra nella Striscia di Gaza e la ricostruzione post-conflitto dopo anni di scontri tra Hamas e Israele.