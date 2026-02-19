board of peace foto di gruppo a washington ipotesi base militare a gaza con 5mila soldati

Roma, 19 febbraio 2026 – Oggi a Washington la prima riunione del Board of Peace per promuovere la ricostruzione della Striscia di Gaza ideato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'incontro avverrà dopo oltre quattro mesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, il 10 ottobre scorso, nel contesto degli interrogativi sull'accettazione da parte di Hamas del disarmo e sul consenso di Israele a un ulteriore ritiro dalla Striscia, in modo che la ricostruzione pianificata possa procedere. Emerge intanto che l' amministrazione Trump pianifica “la costruzione di una base militare per 5mila unità ” nel sud di Gaza, estesa su una superficie di oltre 1,4 chilometri quadrati: lo riferisce il Guardian citando documenti del Board of Peace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La Casa Bianca organizza il primo incontro tra i leader del cosiddetto "Board of Peace" di Donald Trump.

