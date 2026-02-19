board of peace con trump spunta anche il presidente fifa infantino

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, si trova a Washington a causa di una riunione inaspettata del Board of Peace per Gaza, convocata da Donald Trump. La presenza di Infantino ha attirato l’attenzione, poiché si tratta di un evento raro per un dirigente sportivo partecipare a questioni politiche internazionali. La riunione si svolge in un momento di crescente tensione nella regione, mentre i rappresentanti discutono possibili iniziative di pace. La presenza di figure di rilievo come Infantino aggiunge un nuovo elemento alla discussione.

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, spunta a sorpresa a Washington per la prima riunione del Board of Peace per Gaza convocata da Donald Trump. “Praticamente tutti sono capi di Stato, a parte Gianni, ma lui è il capo del calcio. Quindi non è poi così male, giusto?”, ha scherzato l’inquilino della Casa Bianca. Infantino si è allineato in più occasioni alle posizioni politiche di Trump, arrivando a consegnargli il cosiddetto Premio per la Pace della Fifa. Il tutto avviene mentre gli Stati Uniti si preparano a co-ospitare la Fifa World Cup 2026 insieme a Canada e Messico — un fatto anch’esso ricordato da Trump, che nel suo intervento ha affermato che “il Mondiale ha battuto ogni record di vendita dei biglietti nella storia del calcio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

