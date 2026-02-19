Board of Peace anche la Ue a Washington Commissione nel mirino | Stati non consultati
La Commissione europea ha deciso di partecipare alla prima riunione del Board of Peace a Washington, nonostante le critiche rivolte da alcuni Stati membri. La causa principale è la mancanza di consultazioni preventive con gli Stati europei, che hanno espresso preoccupazione per questa singolare iniziativa. La presenza di Bruxelles si concentra su questioni di sicurezza e aiuti umanitari, in un momento di tensione cresciuta nella regione di Gaza. La riunione si svolge proprio mentre si intensificano i negoziati internazionali sulla gestione del conflitto.
Washington, 19 febbraio 2026 – Sul Consiglio di Pace per Gaza, la Commissione europea ha adottato un profilo basso, ma ha comunque scelto di essere presente alla prima riunione che si tiene oggi a Washington. Le critiche, esplicite o implicite, non sono tardate ad arrivare. Non è bastato che la Commissione chiarisse che parteciperà solo come osservatrice e non come membro, né l’aver inviato una figura di minor peso come la commissaria per il Mediterraneo, Dubravka Suica, invece della presidente, Ursula von der Leyen, o dell’Alta rappresentante, Kaja Kallas. "Dobbiamo sapere chi ha autorizzato questa partecipazione, perché e in che modo l’Ue garantirà la responsabilità nei confronti dei palestinesi e il rispetto delle Nazioni Unite", ha detto il vicepresidente del gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D), Yannis Maniatis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
