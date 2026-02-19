La Commissione europea ha deciso di partecipare alla prima riunione del Board of Peace a Washington, nonostante le critiche rivolte da alcuni Stati membri. La causa principale è la mancanza di consultazioni preventive con gli Stati europei, che hanno espresso preoccupazione per questa singolare iniziativa. La presenza di Bruxelles si concentra su questioni di sicurezza e aiuti umanitari, in un momento di tensione cresciuta nella regione di Gaza. La riunione si svolge proprio mentre si intensificano i negoziati internazionali sulla gestione del conflitto.

Washington, 19 febbraio 2026 – Sul Consiglio di Pace per Gaza, la Commissione europea ha adottato un profilo basso, ma ha comunque scelto di essere presente alla prima riunione che si tiene oggi a Washington. Le critiche, esplicite o implicite, non sono tardate ad arrivare. Non è bastato che la Commissione chiarisse che parteciperà solo come osservatrice e non come membro, né l’aver inviato una figura di minor peso come la commissaria per il Mediterraneo, Dubravka Suica, invece della presidente, Ursula von der Leyen, o dell’Alta rappresentante, Kaja Kallas. "Dobbiamo sapere chi ha autorizzato questa partecipazione, perché e in che modo l’Ue garantirà la responsabilità nei confronti dei palestinesi e il rispetto delle Nazioni Unite", ha detto il vicepresidente del gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D), Yannis Maniatis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Board of Peace, anche la Ue a Washington. Commissione nel mirino: "Stati non consultati"

Italia "Paese osservatore" nel Board of Peace per Gaza, Tajani: "Andrò io a Washington per riunione", presenti anche Ue e CiproIl ministro degli Esteri Tajani parte domani per Washington per partecipare alla prima riunione del Board of Peace per Gaza, deciso a rappresentare l’Italia come paese osservatore.

Board of Peace, Europa in ordine sparso al tavolo di Trump. Mentre la Commissione Ue non aderisce ma presenziaIl Board of Peace, convocato a Washington, si svolge in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e l’Europa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.