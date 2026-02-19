Board of Peace alle 15 la prima riunione a Washington Per l’Italia ci sarà Tajani

Oggi si riunisce a Washington il cosiddetto “ Board of Peace “, l’organizzazione internazionale promossa da Donald Trump che si propone come alternativa alle Nazioni Unite. La prima riunione inizierà alle 9 ora locale al Donald J. Trump Institute of Peace, le 15 in Italia, ma non durerà che tre ore. Dal programma quotidiano fornito dalla Casa Bianca, infatti, emerge che il presidente degli Stati Uniti alle 13.50 ora locale, le 19.50 in Italia, dovrà essere nella città di Roma, in Georgia, per impegni legati alle elezioni di medio termine. Il che vuol dire che lascerà la riunione almeno alle ore 12. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Board of peace, domani Tajani sarà a Washington per la prima riunioneDomani, Tajani vola a Washington per partecipare alla prima riunione del Board of Peace, un appuntamento che potrebbe aiutare l’Italia a rafforzare la sua presenza nella gestione della crisi a Gaza.

Italia osservatrice alla prima riunione del Board of peace. Tajani: “Andrò io a Washington”L’Italia sarà presente alla prima riunione del “Board of peace” negli Stati Uniti, a causa della sua crescente attenzione alle questioni di stabilità globale.

