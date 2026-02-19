Board of Peace al via | Trump rilancia la diplomazia e avverte l’Iran
Donald Trump ha aperto a Washington il Board of Peace, un nuovo organismo dedicato alla crisi di Gaza, evidenziando il suo impegno nel rilanciare la diplomazia. La riunione si è concentrata sulle tensioni tra Israele e Hamas, con Trump che ha avvertito l’Iran di non interferire. Durante l’incontro, sono stati discussi possibili percorsi per fermare il conflitto e favorire il dialogo tra le parti. La creazione di questo consiglio segna una nuova fase nelle iniziative statunitensi per la pace in Medio Oriente.
"La pace è semplice da dire, ma difficile da costruire". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inaugurato a Washington la prima riunione del Board of Peace dedicato alla crisi di Gaza, definendolo "il consiglio più importante di sempre in termini di potere e prestigio". Nel suo intervento, Trump ha sottolineato la portata dell'iniziativa: "Stiamo lavorando per la pace. È una parola facile da pronunciare, ma molto più complessa da realizzare", rivendicando i risultati ottenuti finora. Il presidente ha insistito sul valore strategico ed economico della diplomazia: "Non c'è nulla di più importante della pace e nulla di meno costoso.
Argomenti discussi: Gaza, la Commissione UE al Board of Peace di Trump come osservatrice: Non stiamo diventando membri; Cos'è e chi partecipa al Board of Peace che sarà inaugurato domani da Donald Trump; Board of Peace, Tajani: Italia ci sarà come osservatrice. Perplessità del Vaticano; La Santa Sede non parteciperà al Board of peace per Gaza.
