Board of Peace al via | Trump rilancia la diplomazia e avverte l’Iran

Donald Trump ha aperto a Washington il Board of Peace, un nuovo organismo dedicato alla crisi di Gaza, evidenziando il suo impegno nel rilanciare la diplomazia. La riunione si è concentrata sulle tensioni tra Israele e Hamas, con Trump che ha avvertito l’Iran di non interferire. Durante l’incontro, sono stati discussi possibili percorsi per fermare il conflitto e favorire il dialogo tra le parti. La creazione di questo consiglio segna una nuova fase nelle iniziative statunitensi per la pace in Medio Oriente.

"La pace è semplice da dire, ma difficile da costruire". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inaugurato a Washington la prima riunione del Board of Peace dedicato alla crisi di Gaza, definendolo "il consiglio più importante di sempre in termini di potere e prestigio". Nel suo intervento, Trump ha sottolineato la portata dell'iniziativa: "Stiamo lavorando per la pace. È una parola facile da pronunciare, ma molto più complessa da realizzare", rivendicando i risultati ottenuti finora. Il presidente ha insistito sul valore strategico ed economico della diplomazia: "Non c'è nulla di più importante della pace e nulla di meno costoso.

Trump e Netanyahu: Iran, tra diplomazia e deterrenza militare. Israele aderisce al Board of Peace per Gaza.Donald Trump e Benjamin Netanyahu si sono incontrati alla Casa Bianca per discutere delle minacce iraniane.

Trump e l'Iran: "Accordo o succederanno cose brutte". Il discorso al Board of peace: "A Gaza situazione complessa, qui per la pace"Donald Trump ha avvertito che senza un accordo con l'Iran, potrebbero verificarsi eventi brutti.

