Board of Peace al via la riunione inaugurale a Washington – La diretta

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si trova a Washington per partecipare alla prima riunione del Board of Peace dedicato a Gaza, convocata oggi 19 febbraio dal presidente Donald Trump. La riunione si svolge nel contesto delle crescenti tensioni tra Israele e i gruppi armati nella Striscia, che hanno portato a un aumento degli scontri e delle vittime civili. Tajani ha incontrato funzionari americani per discutere di possibili iniziative di pace. La discussione si concentra sulle prossime mosse per ridurre le ostilità nella regione.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in missione a Washington per partecipare alla riunione inaugurale, oggi 19 febbraio, del Board of Peace per Gaza, presieduta dal presidente statunitense Donald Trump. La prima riunione formale del board è l’occasione per un aggiornamento sull’attuazione del Piano di pace in 20 punti dell’Amministrazione americana e sui progetti d’investimento e di ricostruzione della Striscia. Il titolare della Farnesina rappresenta l’Italia come osservatrice, su delega della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Partecipano alla riunione il capo del Comitato tecnocratico palestinese, Ali Sha’at, l’Alto rappresentante per Gaza Nickolay Mladenov, e la larga maggioranza dei membri del Board e degli osservatori, inclusi rappresentanti della presidenza cipriota dell’Ue e della Commissione europea. 🔗 Leggi su Lapresse.it

