Blocco navale alla Sea Watch | L’Ong va risarcita con 76 mila euro Meloni attacca le toghe | Decisione che lascia senza parole

La decisione di bloccare la nave Sea Watch e di imporre un risarcimento di 76 mila euro all’ONG ha suscitato molte polemiche. La ministra Meloni ha criticato duramente le decisioni giudiziarie, definendole scandalose e ingiuste. La sentenza, arrivata dopo mesi di tensioni, ha provocato reazioni forti da parte dei sostenitori delle ONG e delle autorità italiane. La disputa riguarda anche il ruolo delle istituzioni e le responsabilità nel salvataggio in mare. Questa vicenda si aggiunge alle numerose tensioni tra politica e giustizia di questi mesi.

Roma, 19 febbraio 2026 – La presenza a sorpresa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al plenum del Csm spiazza il mondo politico e istituzionale, immerso da giorni in un muro contro muro sul referendum che coinvolge tutti, con toni sempre più accesi: maggioranza, opposizione, governo, ministri – e in particolar modo il Guardasigilli –, magistrati. Decisamente troppo. Così Mattarella decide di presiedere un plenum ordinario, per ricordare che quell'organo accusato dal ministro Nordio di essere un sistema "para-mafioso", ha come presidente il Capo dello Stato che lancia un altolà a tutti: basta, le istituzioni si devono rispettare tra di loro, è l'ora di abbassare i toni.