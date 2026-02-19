Blitz inatteso del Real Madrid | Juve e Inter scatta l’allarme

Il Real Madrid ha fatto un blitz improvviso, sorprendendo Juventus e Inter. La squadra spagnola ha mostrato un forte interesse per alcuni giocatori chiave delle due italiane, creando tensione nelle trattative di mercato. La mossa inattesa ha acceso l'allarme nei club italiani, preoccupati di perdere talenti importanti. La situazione si fa complicata anche per le strategie di rafforzamento delle rispettive rose. Ora, le due squadre devono riconsiderare le loro mosse per evitare di perdere terreno nella corsa ai rinforzi.

L'ingresso in scena delle 'Merengues' complica i piani di nerazzurri e bianconeri Pericolo Real Madrid per Inter e Juve. Le ultime di calciomercato danno il club presieduto da Florentino Perez interessato a tre calciatori nel mirino delle due grandi rivali. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Due in particolare, il brasiliano Ederson dell' Atalanta e lo svedese Svensson in forza al Borussia Dortmund. Stando a 'Defensa Central', ieri il club spagnolo ha inviato un proprio scout al 'Signal Iduna Park' per visionare da vicino sia il centrocampista che l'esterno in vista del prossimo mercato estivo nel match d'andata del playoff Champions vinto 2-0 dai tedeschi (gol di Guirassy e Beier).