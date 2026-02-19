Blitz all' alba per spaccio di droga | indagati lasciano il commissariato per il carcere

Alle prime luci dell’alba, la polizia di Mesagne ha arrestato alcuni sospetti di spaccio di droga, dopo un’operazione coordinata dal vice questore Giuseppe Massaro. Le forze dell’ordine hanno perquisito diverse abitazioni nel centro cittadino e sequestrato sostanze stupefacenti. Gli indagati, portati nel commissariato, sono stati trasferiti in carcere. Durante l’operazione, gli agenti hanno anche trovato denaro contante e strumenti utilizzati per il traffico illecito. La presenza della polizia ha attirato l’attenzione dei residenti nelle strade coinvolte.

MESAGNE - Operazione avviata alle prime luci dell'alba a Mesagne e nelle aree limitrofe, dagli agenti del locale commissariato di Stato, coordinato dal vice questore Giuseppe Massaro. Questa mattina, giovedì 26 febbraio, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare, a seguito degli interrogativi preventivi nei confronti di 17 indagati, che si sono svolti lo scorso mese di gennaio, per un'inchiesta coordinata dalla Procura di Brindisi e relativa allo spaccio di cocaina e hascisc. Di seguito, le iniziali degli indagati. Sono tutti di Mesagne, al netto di coloro per i quali è indicata altra città.🔗 Leggi su Brindisireport.it

