Blazer sì ma mini Il ritorno delle giacche cropped in 14 modelli che non vediamo l’ora di indossare

Le giacche cropped sono tornate in auge, e questa volta con 14 modelli diversi pronti a conquistare il guardaroba. La causa di questa tendenza? il desiderio di look pratici e alla moda per la primavera. Molti brand hanno presentato versioni mini di blazer classici, ideali per creare outfit freschi e sbarazzini. La novità sta nei dettagli: tasche evidenti e linee semplici. Questi capi si adattano facilmente a vari stili, dalla casual alla più elegante. È il momento di scoprire quale modello fa per voi.

Inutile girarci intorno: le giacche cropped sono di tendenza. Tornate alla ribalta in vista della primavera, sono il capo perfetto per accompagnarci nel cambio di stagione. Il blazer in versione mini infatti è l’ideale da utilizzare quando abbiamo necessità di vestirci “a strati”, affrontando mattinate fredde, pomeriggi caldissimi e serate in cui le temperature tendono ad abbassarsi. In più la giacca cropped è quello che serve per dare il giusto twist a qualsiasi look. Si abbina alla perfezione agli outfit sporty chic, ma è anche perfetto per arricchire un look da glam. Puoi usarla da mattina a sera senza paura, sentendoti sempre favolosa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Blazer sì, ma mini. Il ritorno delle giacche cropped in 14 modelli che non vediamo l’ora di indossare Il ritorno delle mini giacche: la tendenza dei blazer “tagliati” in stile anni ’60Le giacche mini tornano di moda, questa volta nei look con tailleur coordinati ispirati agli anni '60. Il marsupio che diventa mini bag a tracolla è l’accessorio cool, a prezzo mini, da indossare da mattina a seraQuesto accessorio versatile si trasforma facilmente da marsupio a mini bag a tracolla, offrendo praticità e stile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il ritorno delle mini giacche: la tendenza dei blazer tagliati in stile anni ’60; Il blazer hourglass dominerà i trend della prossima stagione; I blazer cropped sono la tendenza che sta conquistando la moda e questi 6 ne sono la prova; Su con la vita! Ora la cintura si porta sul blazer. E ridisegna il look. Il blazer marrone, protagonista delle sfilate e dei look delle star: classico sì… ma mai banaleC’è un nuovo protagonista nel guardaroba della stagione fredda - anche se di nuovo in realtà ha poco e niente, trattandosi di una delle giacche più classiche e versatili che si possa mai avere: ... vogue.it Il blazer morbido abbinato al pantalone coordinato valorizza la silhouette con naturalezza, mentre la t shirt luminosa aggiunge un tocco raffinato e femminile. Un look pensato per chi ama distinguersi,perfetto per l’ufficio, un appuntamento importante o un’occa facebook